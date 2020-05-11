Стало известно о новой уязвимости компьютеров на Windows

https://static.news.ru/photo/dc7d1388-937b-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago stock&people/Global Look Press

Компания Intel подтвердила недавно обнаруженную уязвимость в системе безопасности Windows. Так называемый эксплойт Thunderspy позволяет читать и копировать данные, даже если компьютер защищён или находится в спящем режиме. Однако для использования уязвимости требуется физический доступ к устройству.

По словам исследователя Бьёрна Райтенберга из технологического университета города Эйндховена, Нидерланды, эта уязвимость затрагивает все компьютеры с портами Thunderbolt. По его словам, мошеннику нужно всего пять минут наедине с компьютером, чтобы получить все необходимые данные.

Компания Intel подтвердила, что риск реален, пообещала решить проблему и напомнила пользователям о правилах безопасности. Среди которых — использование только надёжных периферийных устройств и предотвращение несанкционированного физического доступа к компьютерам.

Ранее стало известно, что хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев некоторых смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены модели, выпущенные с 2012 года. Речь, в частности, идёт об iPhone и iPad. Уязвимость появилась в операционной системе iOS 6 и передавалась «по наследству» более новым оболочкам, писал NEWS.ru.