Почему к женщинам в IT так сложно привыкнуть

https://static.news.ru/photo/5bf81092-7d99-11eb-b57d-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Даже в 2021 году, когда в метро начали работать женщины-машинисты, а феминистской повесткой в трендах TikTok никого не удивить, IT-профессии многим кажутся «неженскими».

Так, согласно исследованию Harvard Business Review, 41% женщин, работающих в IT, в итоге покидают эту сферу (по сравнению с 17% мужчин). Во втором квартале 2020-го Women in Tech и «Крок» провели исследование под названием WonderWomen, согласно которому 56% работниц в IT сталкивались с утверждением, что «технологии не для девушек». Стереотипы порождают незнание. Даже при освещении в инфополе таких имён, как Людмила Бокова, Татьяна Бочарникова, Наталья Касперская, Елена Бунина, нам недостаёт своих «цифровых героинь», которые ежедневно занимаются любимой работой в профессии.

Накануне Международного женского дня расскажем о пяти простых девушках в IT, которые разрушают стереотипы, делая то, что получается лучше всего. Узнать об их историях нам помог всероссийский хакатон «Цифровой прорыв», организованный АНО «Россия — страна возможностей» и РАЭК, который во многом стал катализатором для профессионального развития героинь статьи.

Рассказываем истории IT-girls «по соседству»

Разработать IT-решение, учась в вузе

«Если я начну жаловаться на какие-то частные случаи, я лишь буду подтверждать неравенство — не дождётесь!»

Ольга Лавриченко — студентка магистратуры ВШЭ в Санкт-Петербурге, изучает науку о данных.

«Я оканчивала прикладную математику СПбПУ, дополнительные знания для IT я ещё получала и получаю в вечернем образовании Computer Science Centre. Изначально выбрала кафедру математики, потому что ещё в шестом классе школы определила свою предрасположенность к этому. После окончания университета планирую ещё учиться. Век живи — век учись!

Сложно ли учиться? Конечно, бывает сложно. По мне, так к любому человеку, который требовательно смотрит на свою деятельность, будь это учёба или работа, относятся серьёзно независимо от пола. Если я начну жаловаться на какие-то частные случаи, я лишь буду подтверждать неравенство — не дождётесь!»

Ольга — сильный лидер, у неё есть команда единомышленников, с которыми она участвует в отраслевых конкурсах и IT-хакатонах. Южный IT-хаб стал ключевым в карьере — они заняли призовое место и попали в финал «Цифрового прорыва», где они представили готовое к пилотированию решение в кейсе «Умный город». Команда предложила способ получения данных для расчёта IQ-индекса городов России.

Решение регионального этапа конкурса уже реализовано: расширение в браузере, позволяющее просматривать статистику и давать оценки публикациям на основании комментариев. Оно проводит анализ тональности сообщений с помощью искусственного интеллекта и представляет результаты в виде наглядной инфографики.

«Моя мечта — стать руководителем исследований в области больших данных. Например, конкурс „Цифровой прорыв“ дал мне новые знакомства и заказчиков в направлении ИИ (искусственный интеллект. — Прим.). Сейчас с командой внедряем решение в стартап, который ставил перед нами задачу на полуфинале. Самое важное, что дал мне конкурс, — это понимание полезности и нужности моих знаний для решения проблем бизнеса и общества программными средствами. Я смогла привнести экспертизу в специфических и сложных кейсах, которые действительно важны для страны», — делится Ольга.

Совмещать науку и IT

«Будем бороться. В научной среде приходится доказывать своё право называться учёным»

Евгения Волкова из Екатеринбурга работает старшим преподавателем кафедры информатики Уральского государственного горного университета (ФГБОУ ВО УГГУ). Параллельно она развивает свой бизнес в сфере промышленной автоматизации и научных исследований.

«Мне очень повезло в жизни — у меня ужасно интересная работа: научная и практическая деятельность плотно переплетены. Сейчас я на завершающей стадии подготовки кандидатской диссертации, в этом году защита.

Когда я училась в университете, на потоке из 91 студента у нас на кафедре информатики было четыре девушки. Ситуация сейчас меняется — студенток стало больше, это радует. В этом году на первый курс поступило уже 15 девушек (из 96), и среди них есть две иностранные студентки из Африки. Учатся девочки зачастую лучше мальчиков и доучиваются с большей вероятностью. Наверное, потому, что если они идут к нам учиться, то точно по любви — им интересна профессия, они ей горят.

В научной среде приходится доказывать своё право называться учёным. Предвзятое отношение есть, к тому же в моей, довольно консервативной области — я пишу диссертацию по горным машинам. Очень многие мужчины-учёные относятся снисходительно, отпускают колкие замечания. Мой научный руководитель — тоже женщина, профессор, доктор наук. Когда я после технического совета была вся в расстроенных чувствах, она мне сказала: „Будем бороться“. Думаю, потребуется ещё много времени, чтобы к женщинам-учёным стали относиться как к нормальному явлению во всех областях науки.

IT-среда более свободна в этом плане — здесь имеют значение только твои профессиональные навыки и умения. Но на гранд-финале ЦП, когда мы знакомились с ребятами из других команд, некоторые удивлялись, что я занимаюсь не только интерфейсами, но и программированием. Это было скорее удивление со знаком плюс — мол, это круто. IT-комьюнити — вообще одно из самых открытых, как мне кажется», — комментирует Евгения.

В финале конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году в составе команды ANT Евгения заняла третье место в кейсе Газпромбанка. Команда представила решение HANTY — удобный веб-сервис для рекрутинга, автоматизирующий трудоёмкие этапы от создания вакансии до найма. От аналогов HANTY отличается тем, что весь функционал представлен в одном сервисе, а рутинную работу выполняет система.

Разрабатывать не только коммерческие, но и социальные сервисы

«На хакатонах стали более серьёзно относиться к тому, что девушки могут потеснить ребят»

Олеся Савельева — маркетолог в ГКБ им С. П. Боткина и аспирант по информационной безопасности РИНХ. Начало карьеры в «Цифре» началось с известного онлайн-марафона для девушек в IT — GoITGirls. О нём Олеся узнала во время конкурса «Мастера гостеприимства», когда вышла в полуфинал и получила письмо о старте нового соревнования.

«Сейчас у меня есть команда, с которой мы участвуем в IT-хакатонах. Из последнего — мы работаем над смарт-переноской для домашних питомцев в самолётах, уже начали патентовать изобретение и планируем пройти акселерацию в Южном IT-парке „Цифрового прорыва“.

IT — это галактика, в которой можно потеряться без проводника и комьюнити, моя интеграция прошла очень быстро и почти безболезненно благодаря сообществу единомышленников. Девушки активно осваивают IT-отрасль, сейчас многие понимают, что трансформация неизбежна: все учат языки программирования, стремятся облегчить себе работу в офисе путём написания программ. За год я видела много целеустремлённых девушек, которые с горящими глазами идут в IT. Мужчины рады этому и стараются помогать и поддерживать девушек, в командах на российских хакатонах стали более серьёзно относиться к тому, что девушки могут потеснить ребят. Стереотипы уходят в прошлое», — делится Олеся.

На Южном IT-хабе — 2020 команда Олеси Here As Here решала кейс компании «Росатом» и создала одностраничный сайт с краткими и понятными инструкциями и информацией, которая интересовала заказчика. Со своей командой Олеся вдохновляется проектами цифровизации социальной среды: так, их приложение по предотвращению болезни Альцгеймера и деменции вошло в топ-100 лучших проектов России.

Открыть своё диджитал-агентство

«Большую часть позиций в сфере IT занимают мужчины, но это такая же профессия и для женщин. В ней много простора для творчества»

Ирина Верещагина из Курска в 22 года создала собственное диджитал-агентство Project pack и занимается созданием и продвижением сайтов и мобильных приложений.

«Мне кажется, я с самого детства в IT. Моя история началась с того, как появился мой первый телефон: сначала это был интерес, что и как можно с его помощью делать, потом помощь родным и друзьям в каких-то моментах и настройках.

Дизайн в IT для меня про взаимодействие с пользователем и влияние на него. Его основная часть — это творчество, которое тесно связано с технологиями и логикой. Про сложности на пути: наверное, когда ты этим живёшь, ты их не замечаешь, они становятся задачами. Хоть и сейчас большую часть позиций в сфере IT занимают мужчины, я считаю, что это такая же профессия и для женщин. Кто-то, наверное, может поспорить, но на мой взгляд, тут много простора для творчества, и в скором времени всё может измениться в другую сторону», — комментирует Ирина.

Сейчас Ира в составе команды Project pack «Цифрового прорыва», которая заняла первое место в кейсе «Сбера». Ребята создали умный цифровой почтовый ассистент, который предоставляет пользователям отсортированные по приоритетам письма. Пользователи могут отслеживать статус письма, выбирать значимые теги, использовать функции «быстрые ответы» и умного голосового помощника, что позволит значительно сократить время, затраченное на просмотр почты. На счету Ирины уже пять IT-хакатонов.

Создать женское IT-сообщество

«Поработав на позициях от аналитика до продакт-менеджера, в 2018 году я решила создать женское IT-сообщество, чтобы собрать единомышленниц вместе»

Екатерина Беркита — предпринимательница в сфере IT, спикер и автор проектов GOITgirls Russia и «Secretcup — Женское здоровье». Катя занимается развитием образовательных проектов в IT. Она создала и руководила несколькими IT-школами. Сама же училась в магистратуре «Информационные технологии в нефтегазовом секторе» РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. В проекте «Цифровой прорыв» Екатерина выступала в роли продакт-менеджера сайта и онлайн-трансляций.

«Я стала разбираться не только в разработке IT-продуктов, но и в организации онлайн-мероприятий, онлайн-хакатонов и продюсировании онлайн-трансляций. Развитие в IT-сфере для меня происходило на практике, я училась на создании IT-продуктов в таких компаниях, как Accenture, Leroy Merlin, Газпромбанк. Поработав на позициях от аналитика до продакт-менеджера, в 2018 году я решила создать женское IT-сообщество и некоммерческую организацию „Девушки в ИТ“ для того, чтобы собрать единомышленниц вместе. За время проекта 3500 участниц прошли мой онлайн-марафон», — делится Екатерина.

Вернуться в IT через восемь лет

«Мне нужно было доказать самой себе, что после тридцати мои возможности не ограничены ничем, что я смогу найти себя в любой сфере»

Катрин Каташвили — администратор команды KiT, участница онлайн-хакатона «Цифровой прорыв». Её команда решила кейс от компании «Росатом» по оптимизации бизнес-процессов. Команда разработала код-одностраничник, который помогает новым сотрудникам как можно быстрее ознакомиться с нормативными актами и должностными инструкциями.

«Информатикой и IT-технологиями я заинтересовалась ещё в школе. И после лет на восемь я отошла от этой сферы. Пару лет назад я начала изучать профессию Data Scientist и осваивать язык программирования, больше для себя, для развития забытых хард-скиллов.

Мне нужно было доказать, прежде всего, самой себе, что после тридцати мои возможности не ограничены ничем, что я смогу найти себя в любой сфере и в любом возрасте освоить специфическую профессию. Как показала практика, чему-то научиться, действительно освоить новые навыки можно лишь в экстремальных условиях. Поэтому я стала искать для себя конкурсы, отраслевые соревнования — хотела выйти из зоны комфорта, побороть внутренние предрассудки, а заодно и общественные.

Когда я стала администратором команды, я была новичком, гуманитарием, как в чужом государстве, где всё на другом языке, который непонятен. Помимо специфических слов IT — это иной образ мышления. Но я очень быстро адаптировалась к новому. Что касается предубеждения о женщинах, я про себя сплошь и рядом слышу „это не твоё, куда тебя понесло, лучше полезным чем-то займись“, но только от тех, кто сам никогда не был в этой индустрии. Среди айтишников таких нет. Они знают, что в этой профессии много девушек», — признаётся Катрин.