Новый электромобиль от группы компаний «Калашников» будет новым звеном на рынке таксомоторных перевозок.
Образец электромобиля UV-4 был представлен на VII Международном евразийском форуме «Такси»,
Мощность электромобиля составляет до 50 кВт, а максимальная скорость — 80 км/ч. На одном заряде аккумулятора электромобиль может проехать 150 км. У образца высокая плавность хода и низкая взрывоопасность в случае ДТП, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения начал собирать данные об автомобилях такси, работающих под одним аккаунтом, тем самым выявляя мошенников. Система анализирует «аномальные» передвижения водителей и проверяет данные через систему фотовидеофиксации.