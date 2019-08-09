Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Новый электромобиль от группы компаний «Калашников» будет новым звеном на рынке таксомоторных перевозок.

Образец электромобиля UV-4 был представлен на VII Международном евразийском форуме «Такси», сообщает «Калашников Media». Предназначен не только для работы в такси, а также для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния, и для каршеринга.

Мощность электромобиля составляет до 50 кВт, а максимальная скорость — 80 км/ч. На одном заряде аккумулятора электромобиль может проехать 150 км. У образца высокая плавность хода и низкая взрывоопасность в случае ДТП, передаёт «Свободная пресса».

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения начал собирать данные об автомобилях такси, работающих под одним аккаунтом, тем самым выявляя мошенников. Система анализирует «аномальные» передвижения водителей и проверяет данные через систему фотовидеофиксации.

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