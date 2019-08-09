https://static.news.ru/photo/490beed2-bab7-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Новый электромобиль от группы компаний «Калашников» будет новым звеном на рынке таксомоторных перевозок.

Образец электромобиля UV-4 был представлен на VII Международном евразийском форуме «Такси», сообщает «Калашников Media». Предназначен не только для работы в такси, а также для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния, и для каршеринга.

Мощность электромобиля составляет до 50 кВт, а максимальная скорость — 80 км/ч. На одном заряде аккумулятора электромобиль может проехать 150 км. У образца высокая плавность хода и низкая взрывоопасность в случае ДТП, передаёт « Свободная пресса ».

Ранее News.ru писал, что Центр организации дорожного движения начал собирать данные об автомобилях такси, работающих под одним аккаунтом, тем самым выявляя мошенников. Система анализирует «аномальные» передвижения водителей и проверяет данные через систему фотовидеофиксации.