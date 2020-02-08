https://static.news.ru/photo/f08b408c-4bd9-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Многие пользователи Windows 7 начали жаловаться на странный баг. Система стала показывать сообщение об отсутствии «разрешения на выключение компьютера», что также коснулось и его перезагрузки.

Причина ошибки пока остаётся неизвестной. Юзеры не нашли её полноценного решения, но обнаружили обходной путь. Владельцу компьютера потребуется создавать новую учётную запись с правами администратора, зайти в неё, а затем залогиниться в основой аккаунт. Это позволит нормально выключить или перезапустить PC, однако описываемый способ нужно выполнять каждый раз.

Microsoft ранее уже выпустила бесплатное обновление для Windows 7 после окончания её поддержки. Оно исправляет ошибку, нарушающую работу обоев для рабочего стола.

В начале февраля пользователи Windows 10 начали испытывать проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывает «синий экран смерти» (BSOD).