Многие пользователи Windows 7 начали жаловаться на странный баг. Система стала показывать сообщение об отсутствии «разрешения на выключение компьютера», что также коснулось и его перезагрузки.
Причина ошибки пока остаётся неизвестной. Юзеры не нашли её полноценного решения, но обнаружили обходной путь. Владельцу компьютера потребуется создавать новую учётную запись с правами администратора, зайти в неё, а затем залогиниться в основой аккаунт. Это позволит нормально выключить или перезапустить PC, однако описываемый способ
Microsoft ранее уже выпустила бесплатное обновление для Windows 7 после окончания её поддержки. Оно исправляет ошибку, нарушающую работу обоев для рабочего стола.
В начале февраля пользователи Windows 10 начали испытывать проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывает «синий экран смерти» (BSOD).
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