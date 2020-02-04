https://static.news.ru/photo/9d2825e8-4776-11ea-a134-fa163e074e61_660.jpg «Синий экран смерти» в Windows 10 Фото: MitrandirLK/Общественное достояние/commons.wikimedia.org

Пользователи операционной системы Windows 10 испытывают проблемы после установки обновления KB4532695. Оно вызывает «синий экран смерти» (BSOD).

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», однако у некоторых пользователей после установки возник BSOD. Другие пожаловались на отключение звука и снижение скорости загрузки файлов из Сети.

Как сообщает Windows Latest, в ряде случаев помогает простая перезагрузка системы, либо «чистая установка» Windows 10. Специалисты рекомендуют не устанавливать обновление KB4532695, дождавшись, когда в Microsoft исправят возникшую проблему.

Ранее NEWS.ru писал, что Microsoft выпустит бесплатное обновление для Windows 7. Поддержка этой операционной системы закончилась в середине января. Обновление решит проблему с обоями рабочего стола: после установки обновления под идентификатором KB4534310 пользователи видели на рабочем столе чёрный экран. Баг был связан с функцией растяжения изображения.

В декабре стало известно, что в Microsoft решили запустить автоматическое обновление Windows 10 версий Home и Pro на ноябрьский апдейт 1909.