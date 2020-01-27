https://static.news.ru/photo/2a742cda-40f1-11ea-a32d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press

Компания Microsoft решила выпустить бесплатное обновление для Windows 7, чья поддержка закончилась в середине января. Оно исправит ошибку, нарушающую работу обоев для рабочего стола.

Первоначально разработчики заявили о работе над исправлением, которое должно было стать доступным только «для организаций с платными расширенными обновлениями безопасности (ESU)». Однако позже компания передумала , добавив в список пользователей Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1, что означает, что Microsoft ненадолго «продлила» поддержку операционной системы.

Ранее NEWS.ru писал, что юзеры Windows 7 столкнулись с ошибкой после установки последнего обновления операционной системы под идентификатором KB4534310. Баг связан с функцией растяжения изображения, он оставлял на рабочем столе чёрный экран.

Расширенная поддержка Windows 7 прекратилась 14 января. Компании, не успевающие перейти на Windows 10, могут воспользоваться платными обновлениями расширенной безопасности до января 2023 года.