Всемирные продажи операционной системы Windows 7 стартовали 22 октября 2009 года. И вот 14 января 2020-го, спустя более чем 10 лет, компания Microsoft официально прекращает расширенную поддержку ОС.

На самом деле здесь стоит упомянуть несколько нюансов. Основная поддержка Windows 7 прекратилась ещё в начале 2015 года. Компании, не успевающие перейти на Windows 10, могут воспользоваться платными обновлениями расширенной безопасности (Extended Security Updates или ESU). Они позволят продлить поддержку до января 2023 года. Кроме того, в рамках грядущих президентских выборов в США Microsoft позволит работать на «семёрке» системам голосования.

Но чем это обернётся для обычных пользователей? Во-первых, разработчики прекращают техническую поддержку по любым вопросам. Во-вторых, Microsoft не планирует выпускать обновления программного обеспечения (ПО), а также обновлять и исправлять систему безопасности. Однако это не означает, что компьютер под управлением Windows 7 больше не будет работать — пользователи по-прежнему смогут его использовать.

Хотя в Microsoft, в свою очередь, всячески уговаривают юзеров перейти на «десятку», поскольку те, кто отказывается от этого шага, подвергают свой PC повышенной угрозе из-за вирусов и вредоносного ПО. В то же время лучшим выходом из ситуации разработчики называют покупку нового компьютера под управлением Windows 10.

Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это, — говорится на сайте компании.

В честь окончания расширенной поддержки операционной системы NEWS.ru вспомнил, за что пользователи полюбили Windows 7.

Работа над ошибками

После, мягко говоря, провальной Vista, которая была разгромлена как критиками, так и пользователями, «семёрка» действительно смотрелась как достойный преемник Windows XP, перенявший всё лучшее от обеих операционных систем. Издания отмечали, что новинка получила меньше проблем с совместимостью, новую и заметно изменённую панель задач, более простую домашнюю сеть и быстрый запуск. Если вкратце, то она стала стабильнее и проще в использовании.

statcounter.com

По данным w3schools.com, с августа 2011 года по март 2017-го Windows 7 лидировала в списке операционных систем с наибольшим количеством пользователей. На декабрь 2019 года её доля на мировом рынке среди всех ОС Windows составляла 26,79%. За первый год Microsoft удалось реализовать свыше 240 млн копий «семёрки», которая на тот момент стала самой быстропродаваемой операционной системой.

Среди нововведений пользователи Windows 7 отмечали появление поддержки мультитач-управления (отслеживание системой сразу нескольких точек касания) и рукописного ввода, возможность «прикреплять» окна к верхней или боковой стороне экрана, заметное улучшение медиапроигрывателя Windows Media Player 12 с поддержкой многих форматов, списков переходов (Jump Lists) с часто используемыми документами, медиа или сайтами и DirectX 11.

imago stock&people/Global Look Press

Еврокомиссия против Microsoft

С Windows 7 связано и другое событие, случившееся в ходе знаменитого судебного дела, также известного как «Еврокомиссия против Microsoft». После проведённого антимонопольного расследования, касающегося браузера Internet Explorer (IE), ЕК пришла к выводу, что компания злоупотребляет своим положением на рынке и затрудняет конкуренцию, препятствуя развитию продуктов других разработчиков.

Чтобы избежать штрафа, Microsoft пообещала не включать IE в европейскую версию Windows 7. В декабре 2009 года Евросоюз разрешил посредством специальной ссылки разместить в системе окно выбора браузера, куда помимо IE также попали ещё 11 альтернативных решений для пользователей (Avant, Chrome, Firefox, Flock, GreenBrowser, K-Meleon, Maxthon, Opera, Safari, Sleipnir и Slim).

Однако с февраля 2011-го, когда состоялся Windows 7 Service Pack 1 (SP1), автоматическая функция исчезла. Отсутствовала она в системе на протяжении 14 месяцев, хотя Microsoft, в свою очередь, утверждала об обратном. И только после того, как о проблеме стало известно ЕС, разработчики раскрыли её причину — опция выбора браузера пропала из-за технической ошибки. «Невнимательность» Microsoft стоила компании €561 млн ($731 млн), именно такой штраф назначила ей Еврокомиссия в марте 2013 года.