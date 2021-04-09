Оборудование Роскомнадзора вызвало у операторов связи системные сбои

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Крупные федеральные и региональные операторы сообщили, что столкнулись с системными сбоями из-за оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о «суверенном интернете».

Как пишет «Коммерсант», причиной сбоев стала система фильтрации интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection), созданная для противодействия внешним угрозам. Это оборудование также позволяет Роскомнадзору фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещённых в России.

В частности, из-за оборудования DPI в марте проблемы возникли у операторов «большой четвёрки» — МТС, Вымпелком. Мегафон и Tele2. Пользователи пожаловались на проблему с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp.

По мнению экспертов, такие сбои могут стать постоянными, а любая ошибка в система Роскомнадзора может обрушить интернет по всей стране. В самом ведомстве предупреждают, что самостоятельное изменение параметров DPI является нарушением закона и может наказываться штрафом до 1 млн руб.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. В ведомстве отметили, что это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.