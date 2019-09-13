https://static.news.ru/photo/05f8ef92-d613-11e9-ad49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крупнейшая образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия состоится в «Сколково». Участники мероприятия, в частности, обсудят вопрос признания нематериальными активами никнеймов, аватарок, геймплеев и всего, что связано с большими данными.

По словам советника председателя правления Фонда «Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности Максима Прокша, эти объекты уже сейчас активно коммерциализируются. Однако единого мнения по этому поводу в экспертной среде нет.

Прокш подчеркнул, что никнеймы и аватарки могут получить правовую охрану в качестве интеллектуальной собственности в ближайшее время.

Завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский отметил, что в современных условиях лёгкого копирования и неправомерного использования, а также риска потеряться среди огромных массивов контента необходима адаптация законодательства. Это позволит на новом уровне обеспечить взаимодействие между авторами и пользователями, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что главу испанского сената Мануэля Круса заподозрили в плагиате. Он мог незаконно заимствовать фрагменты трудов итальянских философов для своего пособия.