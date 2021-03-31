Названы главные конкуренты российского Су-35

https://static.news.ru/photo/f34cfd30-92b2-11eb-8408-96000091f725_660.jpg Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С российским истребителем Су-35 поколения 4++ в мире могут сравниться только два самолёта: оба американские истребители пятого поколения — F-22 и F-35.

Несмотря на то что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих лётных и боевых характеристик этот самолёт вплотную приближается к истребителям пятого поколения, — рассказала РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

Она подчеркнула, что конкурентами российского истребителя можно назвать только «американцев».

В ведомстве очень оптимистичны в вопросе экспорта Су-35. Он уже вызывает большой интерес у разных стран. И это при том, что некоторые конкуренты России на международной арене предпринимают попытки «дискредитации отечественной техники».

Ранее американский военный журнал Military Watch сообщил, что российский самолёт значительно превосходит F-22 Raptor по своей многофункциональности. В частности, Су-35 может поражать не только воздушного противника, но и наземные и морские цели.

Российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest. В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России, писал ранее NEWS.ru.