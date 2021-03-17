Назван способ вывести абсолютно любой iPhone из строя

https://static.news.ru/photo/44925e90-87bb-11eb-8fe8-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Журналисты издания Bleeping Computer выяснили, что любой iPhone можно вывести из строя, если настроить устройство на определённый регион. Сотрудники СМИ обратили внимание на проблему, которую описывали пользователи официального форума Apple.

Владельцы iPhone рассказали, что если установить на девайсе бейрутское местное время и выбрать в настройках устройства столицу Ливана, то произойдёт сбой. При попытке поставить будильник на телефоне приложение будет «вылетать». Тем не менее, если поставить время другого региона, находящегося в том же часовом поясе, проблема исчезает.

Первые сообщения об ошибке появились в январе, после выпуска iOS 14.4. Новый способ вывода iPhone из строя обнаружили ливанские пользователи смартфонов Apple. Как выяснилось, проблему не исправили и в следующей версии iOS.

В компании, производящей устройства и ПО, в курсе возникающей проблемы. Тем не менее там не рассказали, когда она будет исправлена. Журналисты издания отправили соответствующий запрос в Apple, однако ответа пока не получили.

Ранее NEWS.ru писал, что Apple согласилась на условия Минцифры России по предустановке приложений российских разработчиков на устройства компании. При первой настройке пользователям предложат установить некоторые сервисы. У россиян будет возможность отказаться от установки обязательных приложений, если они им не нужны. Для этого нужно будет убрать галочки напротив ненужных сервисов.