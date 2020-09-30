Минпросвещения создаст аналог TikTok для российских школьников

Министерство просвещения России занимается разработкой соцсети для школьников по подобию китайского сервиса TikTok.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной, которая прошла в рамках акции «Мечта учителя». О том, что преподавательница мечтает пообщаться с министром просвещения, рассказали её ученики.
По словам Кравцова, разработка сервиса ведётся в сотрудничестве с компанией Mail.ru Group,
Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников, — поделился министр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российским школьникам, перешедшим на дистанционное обучение, будет предоставляться вся необходимая техника, но не в собственность, а во временное пользование.
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