Минпросвещения создаст аналог TikTok для российских школьников

https://static.news.ru/photo/0f0e835e-031b-11eb-bba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Министерство просвещения России занимается разработкой соцсети для школьников по подобию китайского сервиса TikTok.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с учителем из Нижегородской области Оксаной Шумагиной, которая прошла в рамках акции «Мечта учителя». О том, что преподавательница мечтает пообщаться с министром просвещения, рассказали её ученики.

По словам Кравцова, разработка сервиса ведётся в сотрудничестве с компанией Mail.ru Group, передаёт РБК.

Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников, — поделился министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российским школьникам, перешедшим на дистанционное обучение, будет предоставляться вся необходимая техника, но не в собственность, а во временное пользование.