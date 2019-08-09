https://static.news.ru/photo/b8214b6e-bcce-11e9-b098-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Минкомсвязь предложила выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России. При конверсии также может быть использован диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Выбор частот обусловлен возможностью построения сетей пятого поколения на отечественном оборудовании. Как отметили в ведомстве, появление иностранных аналогов в ближайшие три–пять лет маловероятно. Спрос на такую технику будет невысоким, так как эти частоты для внедрения 5G рассматриваются ещё только в Китае и Японии.

При этом Минкомсвязь связывает выбранный диапазон 4,4–4,99 ГГц с возможными рисками «отставания от прогресса». Работа с российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведётся, и доклад об их готовности будет представлен в ноябре.

Идея ведомства подверглась критике со стороны операторов. Они считают, что подобное решение как минимум приведёт к задержке и удорожанию строительства, а единственным экономически оправданным диапазоном для развития 5G является 3,4–3,8 ГГц, пишет газета «Коммерсант» .

Ранее News.ru сообщил, что оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное (outdoor) покрытие участка охватывает Тверскую улицу (от Кремля до Садового кольца).