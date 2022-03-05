Минцифры опровергло информацию о возможной легализации пиратских программ

Минцифры РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения и не поддерживает их. Как сообщает ТАСС, в ведомстве выступают за стимулирование перехода на российские программы.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их, — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в России могут отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения, позволив таким образом обойти антироссийские санкции. Касаться такое правило будет только тех программ, аналогов которым нет в России и которые созданы в одной «из стран, поддержавших санкции».

Основой для такого заявления со стороны издания является «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». В то же время в Минцифры заявили, что выступают за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское программное обеспечение.