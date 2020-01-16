https://static.news.ru/photo/48f29dc8-3853-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium. Он уже доступен для пользователей Windows 10 и macOS на более чем 90 языках.

По словам разработчиков, новый Edge в два раза быстрее, чем его предшественники. Среди новых функций браузера — предотвращение отслеживания (оно включено по умолчанию и обеспечивает три уровня контроля при просмотре веб-страниц), настройка взаимодействия с веб-страницами, поддержка Azure Active Directory (AAD), потоковое воспроизведение 4K-видео, звук Dolby Audio и поддержка расширений на основе Chrome.

Новая версия браузера также автоматически появится в Windows 10 после того, как Microsoft подготовит соответствующее обновление.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft прекратила расширенную поддержку Windows 7.