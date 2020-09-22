Microsoft признала проблемы с последним обновлением Windows

https://static.news.ru/photo/a5684ba4-fce1-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svancara Petr/CTK Photo/Global Look Press

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах с операционной системой Windows, проявившихся после последнего обновления.

Заявление разработчиков приводит отслеживающий связанные с ОС новости портал Windows Latest. Речь идёт о системном обновлении KB4571756. После его установки пользователи стали жаловаться на неполадки с компонентами Windows и сбои в меню «Пуск». У некоторых людей после апдейта появляется так называемый «синий экран смерти» — сообщение о критической ошибке, останавливающей работу системы.

Специалисты Microsoft отметили, что компания признаёт актуальные проблемы и активно работает над их исправлением. До окончательного разрешения ситуации пользователям ОС посоветовали удалить апдейт KB4571756 вручную с помощью меню «История обновлений».

Ранее в Microsoft рассказали о новых функциях, которые станут доступны в бета-версии Windows 10 Insider Preview Build 20206. Как передавал NEWS.ru, пользователи получат упрощённый доступ к эмодзи и GIF-изображениям, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста при помощи команд «Скопировать» и «Вставить».

В системе также появится упрощённый голосовой набор. При этом виртуальный ассистент для диктовки получит возможность самостоятельно расставлять знаки препинания. Функция будет доступна на английском, китайском, французском, испанском и других языках