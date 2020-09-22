Microsoft признала проблемы с последним обновлением Windows

Компания Microsoft сообщила, что знает о проблемах с операционной системой Windows, проявившихся после последнего обновления.
Заявление разработчиков
Специалисты Microsoft отметили, что компания признаёт актуальные проблемы и активно работает над их исправлением. До окончательного разрешения ситуации пользователям ОС посоветовали удалить апдейт KB4571756 вручную с помощью меню «История обновлений».
Ранее в Microsoft рассказали о новых функциях, которые станут доступны в бета-версии Windows 10 Insider Preview Build 20206. Как передавал NEWS.ru, пользователи получат упрощённый доступ к эмодзи и GIF-изображениям, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста при помощи команд «Скопировать» и «Вставить».
В системе также появится упрощённый голосовой набор. При этом виртуальный ассистент для диктовки получит возможность самостоятельно расставлять знаки препинания. Функция будет доступна на английском, китайском, французском, испанском и других языках
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен