Microsoft предложит пользователям новый способ защиты

В Microsoft представили новый способ входа в систему, где больше не потребуется ввода пользовательского пароля. Для этого компания предлагает использовать приложение Microsoft Authenticator для мобильных устройств. Об этом сообщила вице-президент компании по вопросам безопасности Васу Джаккал на официальном сайте.

Благодаря новому методу пользователи смогут входить в систему Windows, предоставив доступ через мобильное приложение. На данный момент Microsoft Authenticator выполняет функцию двухфакторной аутентификации. При этом Джаккал отметила, что авторизация будет происходить, только если телефон будет находится рядом с компьютером.

Она также добавила, что новым способом входа смогут воспользоваться владельцы Windows 10 и 11. Выход новой операционной системы от Microsoft запланирован на 5 октября.

Ранее Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил пользователей Microsoft о наличии уязвимости, которая может повлечь заражение вредоносными программами. Она затрагивает Microsoft Windows версий 7, 8.1, 10 и Microsoft Windows Server версий 2008, 2012, 2016, 2019 и 2022.