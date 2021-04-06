Microsoft пошутила над iPad в новой рекламе

https://static.news.ru/photo/c4949c3c-9785-11eb-9ebd-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Microsoft подготовила новый рекламный ролик, в котором сравнила планшет Surface Pro 7 с iPad Pro.

Среди преимуществ нового продукта компания отметила наличие штатной удобной подставки, тогда как устройство Apple можно держать только в руках.

Кроме того, пользователи могут подключить к Surface магнитную клавиатуру и воспользоваться дополнительными разъёмами для подключения клавиатуры и мыши. По мнению Microsoft, периферийные устройства Apple не такие удобные, а для подключения аксессуаров к iPad Pro потребуются различные адаптеры.

Также компания отметила, что её устройство — гибрид планшета и компьютера, а iPad Pro — просто планшет. При этом его стоимость намного ниже, чем у конкурента.

Как писал NEWS.ru, ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс сравнил операционные системы iOS и Android. Бизнесмен признался, что не пользуется смартфонами фирмы Apple. Он заявил, что предпочитает использовать устройства на базе последней версии операционной системы Android.