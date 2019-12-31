https://static.news.ru/photo/bc8f51d4-aaac-11e9-ac52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Корпорация Microsoft подала в суд на северокорейскую хакерскую группировку Thallium. Её обвиняют в краже «крайне секретной информации» с компьютеров, расположенных в Соединённых Штатах.

Как утверждает Microsoft, двое неназванных киберпреступников получили доступ к «дорогостоящим» компьютерным сетям. Хакеров якобы интересовала информация о госслужащих, аналитических центрах, сотрудниках университетов и членов групп, занимающихся правами человека и вопросами ядерного распространения. Неизвестно, сколько людей могли пострадать от действий Thallium, но в иске утверждается, что группировка была активна с 2010 года.

По информации Microsoft, хакеры применили технику, называемую «подводная охота». Она используется для получения паролей и другой конфиденциальной информации от отдельных пользователей посредством электронных писем, которые замаскированы под сообщения от Hotmail, Gmail или Yahoo, передаёт CNN .

Корпорация подала иск в федеральный суд Вирджинии, потому что используемые Thallium интернет-домены зарегистрированы в этом штате.

Ранее NEWS.ru рассказал, что сотрудники киберполиции Украины арестовали группировку хакеров. Она работала с 2014 года. Среди участников группировки было трое украинцев и один иностранец. Они занимались взломом серверов на территории различных стран. Злоумышленники действовали на территории Украины, Европы и США.