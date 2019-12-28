Сотрудники киберполиции Украины арестовали группировку хакеров. Она работала с 2014 года.
Среди участников группировки было трое украинцев и один иностранец. Они занимались взломом серверов на территории различных стран. Злоумышленники действовали на территории Украины, Европы и США.
Чтобы взломать сервер, преступники находили уязвимые места в операционной системе Windows. Они осуществляли DDoS-атаки и создавали ботнеты для майнинга. Некоторые сервера продавали другим хакерам,
Украинским полицейским удалось обнаружить на электронных кошельках хакеров почти $80 тысяч (4,9 миллиона рублей).
Ранее NEWS.ru сообщал, что киберполиция Украины задержала «продававших РФ военные данные» хакеров.
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