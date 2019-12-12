https://static.news.ru/photo/f2b8ae14-1ced-11ea-bc14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Украинский отдел киберполиции Ивано-Франковской области и сотрудники львовской СБУ задержали хакерскую преступную группировку. Они занимались продажей информации военного характера. Отмечается, что некоторые их клиенты были из России.

По предварительной информации, злоумышленники покупали соответствующие базы с информацией в DarkNet и продавали её заинтересованным лицам. Для этого они создали соответствующий сайт, который зарегистрировали за рубежом, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу МВД Украины.

На данный момент киберполиция выясняет, как произошла утечка информации. Сайт хакеров был зарегистрирован на иностранном сервере. На нём размещались сведения по импорту и экспорту товаров военного назначения на территорию страны. Стоимость информации зависела от объёма.

Также украинские правоохранительные органы во время оперативно-разыскных работ изъяли технику и банковские карты для обналичивания средств. Возбуждено уголовное дело по факту несанкционированного сбыта и распространения информации с ограниченным доступом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская киберполиция задержала скрывавшегося от властей США хакера.