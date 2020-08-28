Маск назвал стоимость чипирования людей

https://static.news.ru/photo/64c4ee5e-e9a9-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной.

О стоимости процедуры Маск упомянул во время презентации устройства Link, которая предназначена для вживления чипа в череп человека.

Мы хотели бы, чтобы стоимость снизилась до нескольких тысяч долларов, — заявил бизнесмен на презентации компании Neuralink.

В эту стоимость будет включена хирургическая операция, которая также будет проходить в автоматическом режиме. Сам чип окружающие даже не заметят.

Изобретатель назвал и преимущества чипирования: например, можно будет слушать музыку, не надевая наушников. Само устройство будет в несколько сантиметров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из основателей компании Neuralink, американский предприниматель Илон Маск, заявил об успешной имплантации чипов в мозг свиней. По его словам, одна из них живёт с устройством Neuralink, которое по размеру меньше монеты, уже два месяца.