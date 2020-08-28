Компания Маска чипировала свиней

https://static.news.ru/photo/6f1621c4-e98c-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: NASA/Global Look Press

Один из основателей компании Neuralink, американский предприниматель Илон Маск, заявил об успешной имплантации чипов в мозг свиней. По его словам, одна из них живёт с устройством Neuralink, которое по размеру меньше монеты, уже два месяца.

На презентации, устроенной компанией, показали свинью, из мозга которой чип извлекли без вреда для животного. Другой свинье исследователи вживили сразу два чипа. Это покажет возможность параллельной работы нескольких устройств.

Маск отметил, что чипы компании дают возможность следить за активностью осязательных центров мозга по беспроводному каналу связи. В будущем такая технология может помочь людям, которые страдают от нарушений работы головного или спинного мозга, подчеркнул предприниматель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно. Такое отношение к идее высказали 77% опрошенных. Опрос среди 1600 граждан старше 18 лет провёл ВЦИОМ. Отмечается, что 54% россиян высказались однозначно отрицательно и только 8% жителей страны считают, что чипирование — это хорошо для людей.