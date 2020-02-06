https://static.news.ru/photo/e24959e6-48be-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru Group объявила о завершении интеграции голосового помощника «Маруся» в часть медиапроектов компании. Цифровой помощник появился в материалах «Новостей», «Спорта» и «Погоды».

В наших планах — интеграция голосового помощника с другими продуктами и сервисами компании. «Новости», «Спорт» и «Погода Mail.ru» стали первыми такими продуктами неслучайно — на их страницы ежедневно заходят десятки миллионов пользователей. Синхронизация «Маруси» с медиапроектами создаёт для них дополнительный формат потребления контента, помимо привычного чтения текста, — комментирует вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Голосовой помощник поможет пользователям прослушать новости, узнать результаты матчей и уточнить температуру за окном. Также «Маруся» зачитывает новостную картину дня, которая обновляется в режиме реального времени и доступна в аудиоформате во всех трёх проектах.

Как отметили разработчики, ассистент не только распознаёт подготовленный для него текст и синтезирует его в виде аудиодорожки, но и умеет определять контекст фраз и их смысловую нагрузку.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group запускает собственную умную колонку «Капсула». В качестве голосового ассистента выступает «Маруся».