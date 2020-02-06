Mail.ru Group объявила о завершении интеграции голосового помощника «Маруся» в часть медиапроектов компании. Цифровой помощник появился в материалах «Новостей», «Спорта» и «Погоды».
В наших планах — интеграция голосового помощника с другими продуктами и сервисами компании. «Новости», «Спорт» и «Погода Mail.ru» стали первыми такими продуктами неслучайно — на их страницы ежедневно заходят десятки миллионов пользователей. Синхронизация «Маруси» с медиапроектами создаёт для них дополнительный формат потребления контента, помимо привычного чтения текста, — комментирует вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.
Голосовой помощник поможет пользователям прослушать новости, узнать результаты матчей и уточнить температуру за окном. Также «Маруся» зачитывает новостную картину дня, которая обновляется в режиме реального времени и доступна в аудиоформате во всех трёх проектах.
Как отметили разработчики, ассистент не только распознаёт подготовленный для него текст и синтезирует его в виде аудиодорожки, но и умеет определять контекст фраз и их смысловую нагрузку.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group запускает собственную умную колонку «Капсула». В качестве голосового ассистента выступает «Маруся».
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