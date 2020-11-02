Mail.ru Group продаст картографический сервис Maps.me за 1,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/6062acf8-1cf2-11eb-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская технологическая компания Mail.ru Group объявила о продаже картографического сервиса Maps.me. Его оценили в 1,557 млрд рублей.

Покупателем приложения по мобильным картам и навигации станет компания Daegu, входящая в Parity.com Group. Ей будут переданы 100% акций, передаёт RNS.

Mail.ru Group приобрела сервис в 2014 году за 542 млн рублей. Выручка сервиса за 2019 год составила 159 млн при отрицательном EBITDA в 25 млн рублей.

Продажа сервиса связана с тем, что он не является ключевым активом для компании, пояснили в Mail.ru Group.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин назвал хорошими перспективы Mail.ru, «Яндекса», «Ростелекома» и «Сбера». Глава государства пообещал «всячески способствовать их развитию».