Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ проработать легализацию в России виртуальных сим-карт (eSIM). Предложения должны быть подготовлены к 15 января 2020 года.
Глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева объяснила важность и своевременность внедрения eSIM значимостью инструмента для развития конкуренции на рынке. Процесс также способствует улучшению условий для потребителей.
При этом при внедрении виртуальных сим-карт особое внимание будет уделено безопасности тайны связи для российских абонентов. Для этого авторы аналитического доклада, представленного в июне, предложили обязать производителей eSIM-устройств и владельцев платформ для удалённой идентификации абонентов размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей, сообщает газета
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