https://static.news.ru/photo/8ec36b88-cef5-11e9-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ проработать легализацию в России виртуальных сим-карт (eSIM). Предложения должны быть подготовлены к 15 января 2020 года.

Глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева объяснила важность и своевременность внедрения eSIM значимостью инструмента для развития конкуренции на рынке. Процесс также способствует улучшению условий для потребителей.

При этом при внедрении виртуальных сим-карт особое внимание будет уделено безопасности тайны связи для российских абонентов. Для этого авторы аналитического доклада, представленного в июне, предложили обязать производителей eSIM-устройств и владельцев платформ для удалённой идентификации абонентов размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей, сообщает газета «Коммерсант» .

Ранее News.ru сообщил, что внутренний документ пролил свет на даты выхода новых продуктов Apple, включая три «яблочных» смартфона и операционные системы компании.