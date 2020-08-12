«Лаборатория Касперского» сообщила о росте числа DDoS-атак на госучреждения

https://static.news.ru/photo/5adb57d4-dcb1-11ea-accd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специализирующаяся на кибербезопасности компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа DDoS-атак на государственные и образовательные учреждения.

По данным компании, в мире во втором квартале 2020 года число DDoS-атак увеличилось в три раза. Пики активности киберпреступников были зафиксированы 1 и 9 апреля (287 и 298 атак). Такая несвойственная для второго квартала динамика связана с тем, что из-за ограничительных мер во время пандемии люди стали чаще использовать цифровые ресурсы как в личных, так и в рабочих целях.

При этом со второй половины июня число атак на образовательные учреждения уменьшилось. Это может быть связано с началом школьных и студенческих каникул.

На данный момент у нас нет оснований предполагать, что третий квартал в этом плане пройдёт менее напряжённо, — отметил менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв.

Для защиты от DDoS-атак в компании советует убедиться, что корпоративные веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика и использовать специализированное защитное решение, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на 19% электронных устройств в медучреждениях всего мира в 2019 году. В компании отметили, что хакеры и до пандемии коронавируса осуществляли атаки на фармацевтические и медицинские организации.