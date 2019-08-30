https://static.news.ru/photo/9a52cb12-cb06-11e9-b316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Российские специалисты разработали особые контактные линзы, которые не просто помогают лучше видеть. Они дают возможность видеть дальше — в буквальном смысле: это своего рода миниатюрный бинокль.

О новой разработке в области микрооптики представители разработчиков новинки рассказали в ходе Международного авиасалона МАКС-2019, передаёт ТАСС .

Проект по созданию «линзы-бинокля» пока что находится на стадии разработки, однако макетный образец уже создан. Вместе с тем, выводить его на рынок создатели пока не намерены.

Зато другую разработку, вполне возможно, покупателям вскоре предложат. Это специальные очки для оператора беспилотного аппарата, которые выводят на микродисплей так называемую добавленную реальность и позволяют «находиться» на месте событий.

Ранее News.ru писал, что в крупных аэропортах России начали тестировать технологию распознавания лиц. На внедрение системы во всех воздушных гаванях страны может уйти до полутора лет.