Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФ

Компания IBM объявила о приостановке коммерческой активности в России. Руководство компании пошло на такой шаг, хотя прежде заявляло лишь о приостановке поставок продукции и технологий, сообщается на сайте IBM.

Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России, — отметили в компании на этот раз.

Ранее стало известно, что IBM отказалась не только поставлять продукцию и технологии в Россию, но и сотрудничать с военными организациями РФ. При этом глава компании Арвинд Кришна подчеркнул, что любой нуждающийся сотрудник, работавших в отделении компании в РФ, может рассчитывать на помощь IBM.