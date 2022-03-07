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Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФ

02:52, 08 марта 2022
Компания IBM приостановила коммерческую деятельность в РФ Фото: FrankHoermann/Sven Simon/Global Look Press
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Компания IBM объявила о приостановке коммерческой активности в России. Руководство компании пошло на такой шаг, хотя прежде заявляло лишь о приостановке поставок продукции и технологий, сообщается на сайте IBM.

Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России, — отметили в компании на этот раз.

Ранее стало известно, что IBM отказалась не только поставлять продукцию и технологии в Россию, но и сотрудничать с военными организациями РФ. При этом глава компании Арвинд Кришна подчеркнул, что любой нуждающийся сотрудник, работавших в отделении компании в РФ, может рассчитывать на помощь IBM.

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