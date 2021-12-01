«Коммерсант»: в РФ создали гаджет спецназначения для военных и спецслужб

Группа «Аквариус», которая входит в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК), и «Лаборатория Касперского» создали гаджет специального назначения, заявил совладелец НКК Александр Калинин. По его словам, смартфон может использоваться военными и спецслужбами, сообщает «Коммерсант».

Разработчики охарактеризовали полностью отечественный смартфон как карманный персональный компьютер (КПК).

Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищённом режиме. Один из его элементов — IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением, — пояснил глава «Аквариуса» Владимир Степанов.

Создана пробная партия, состоящая из 200 устройств. Смартфон работает на операционной системе «Лаборатории Касперского». Разработчики уверяют, что KasperskyOS ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности. В их числе называются промышленность, энергетика, госучреждения и транспорт. На каком процессоре работает смартфон, не уточняется.

Проект обошёлся «Аквариусу» более чем в 1 млрд рублей. До конца года должно быть выпущено ещё 3 тысячи таких смартфонов.

Ранее стало известно, что глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, чем на самом деле Россия превосходит Европу и Австралию. Это Интернет, который в России доступнее, чем в Австралии или в европейских странах. Не во всех западных странах, отмечает программист, Интернет есть на всей территории, а у нас даже у якутских оленеводов он есть.