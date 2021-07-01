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Касперский назвал Интернет главным превосходством России над Европой

05:32, 02 июля 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, чем на самом деле Россия превосходит Европу и Австралию. Это Интернет, который в России доступнее, чем в Австралии или в европейских странах, пишет РИА Новости.

Не во всех западных странах, отмечает программист, Интернет есть на всей территории.

Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность — это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет Интернета. <...> У нас круче, у нас даже у якутских оленеводов Интернет есть, — резюмировал специалист в сфере информационной безопасности.

Касперский также отметил, что Россия — одна из первых стран, которая развила в Интернете банковскую сферу.

Мы не первые, но одна из первых стран в мире, в которой пользуются мобильными переводами и прочее, — аргументировал программист.

Как сообщалось ранее, 37% российских домашних компьютеров используют устаревшую операционную систему Windows 7. ОС не получает базовых обновлений, а значит уязвима к атакам злоумышленников, предупредили эксперты «Лаборатории Касперского».

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