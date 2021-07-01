Касперский назвал Интернет главным превосходством России над Европой

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Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что в условиях жёсткой конкуренции сотовые операторы вынуждены искать новые формы заработка. В этой ситуации пользователям гаджетов важно помнить простые правила, которые помогут сократить издержки на мобильную связь, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт отметил, что в первую очередь следует постоянно пересматривать свои тарифы и анализировать затраты. «Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключённых платных и ненужных ежемесячных функций. Возможно, под...