Касперский назвал Интернет главным превосходством России над Европой

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал, чем на самом деле Россия превосходит Европу и Австралию. Это Интернет, который в России доступнее, чем в Австралии или в европейских странах, пишет РИА Новости.
Не во всех западных странах,
Приезжаешь в какую-нибудь Европу и удивляешься. Или в Австралию. Мы иногда шутим, что киберпреступность — это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет Интернета. <...> У нас круче, у нас даже у якутских оленеводов Интернет есть, — резюмировал специалист в сфере информационной безопасности.
Касперский также отметил, что Россия — одна из первых стран, которая развила в Интернете банковскую сферу.
Мы не первые, но одна из первых стран в мире, в которой пользуются мобильными переводами и прочее, — аргументировал программист.
Как сообщалось ранее, 37% российских домашних компьютеров используют устаревшую операционную систему Windows 7. ОС не получает базовых обновлений, а значит уязвима к атакам злоумышленников, предупредили эксперты «Лаборатории Касперского».