IT-эксперты обнаружили в App Store мошеннические VPN-приложения

https://static.news.ru/photo/1dd52568-bcfa-11e9-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Эксперты компании Avast, которая специализируется на цифровой безопасности, обнаружили в магазине приложений App Store мошеннические VPN-приложения. Они не являются вредоносными, однако взимают с пользователей деньги за услугу, которую по факту не предоставляют.

Приложения относятся к категории fleeceware — имеют небольшой бесплатный пробный период и платную подписку в дальнейшем. Однако если после завершения бесплатного периода удалить такие приложения, не отменяя подписку, деньги за использование продолжат списываться, передаёт ПРАЙМ.

Исследователи Avast установили три приложения — Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN Pro. Они успешно приобрели подписку на каждое из них, однако при попытке использования им предложили оформить подписку снова. В ходе повторной попытки приобрести подписку специалисты увидели уведомление, что подписка у них уже есть.

Установить VPN-соединение с помощью какого-либо из этих приложений они так и не смогли.

При этом оценки в App Store у этих программ высокие, а отзывы — сплошь положительные. Однако их схожий стиль написания натолкнул экспертов Avast на подозрение, что отклики не принадлежат реальным пользователям.

Эксперты подчеркнули, что приложения fleeceware могут оказаться в любом разделе, и призвали относиться к ним с осторожностью.

Ранее NEWS.ru писал, что в России интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, могут начать блокировать с 1 октября.