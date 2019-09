Сентябрьская презентация новой линейки iPhone в очередной раз прошла без громких сюрпризов. Об особенностях и характеристиках линейки iPhone 2019 стало известно за некоторое время до ожидаемого в техноиндустрии события.

И главное опасение пользователей подтвердилось — смартфоны действительно получили квадратную основную камеру. Шутки в Twitter не заставили себя ждать.

this is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/W7BsA4n1gM — K I M (@GalihoGalilei) 10 сентября 2019 г.

iPhone 11, преемник iPhone XS, оснащён 6,1-дюймовым LCD-дисплеем, двойной задней камерой с ультрашироким объективом и возможностью снимать 4K-ролики при 60 кадрах. Отдельный ночной режим позволит поклонникам фотографий делать снимки лучшего качества в тёмное время суток. Фронтальная камера также получила модуль на 12 Мп и схожий с основной камерой функционал.

Смартфон получил процессор A13 Bionic, который производитель назвал «самым быстрым процессором» среди современных аналогов. Дополнительные улучшения, к сожалению, пока не раскрываются. В Купертино пообещали, что iPhone 11 будет работать на час дольше прошлогодней модели.

Устройство также получит расширенную технологию Face ID, которая должна ускорить функцию сканирования лица, и степень защиты от влаги и пыли IP68. iPhone 11 выйдет в шести цветовых вариациях. Его стоимость начинается от $699. Продажи начнутся 20 сентября.

Однако главными новинками на рынке смартфонов должны стать iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с тройной основной камерой на 12 Мп (обычная, телефото- и широкоугольная). Похоже, что разработчики действительно хотят сделать камеры сильной стороной девайса. Так, например, новая функция Deep Fusion делает девять кадров одновременно, после чего объединяет их в один. Таким образом получаются высокодетализированные снимки.

Смартфоны получили 5,9-дюймовый и 6,5-дюймовый OLED-экраны с контрастностью 2000000:1, яркостью 1200 нит и на 15% большей энергоэффективностью. А вот стекло, подчеркнула компания, — «самое крепкое в смартфоне».

«Старшие» модели оснащены тем же процессором, но вот энергоэффективность позволяет 11 Pro работать на четыре часа дольше XS, 11 Pro Max — на пять часов. Приятным дополнением для некоторых пользователей станет входящая в комплект зарядка на 18 Вт.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступят в продажу 20 сентября по цене от $999 и $1199 соответственно.

Как и предполагалось ранее, производитель анонсировал новый iPad седьмого поколения с 10,2-дюймовым Retina-дисплеем. Планшет, который заменит модель на 9,7 дюйма, получил чип A10 Fusion, камеру на 8 Мп, совместимость с клавиатурой Smart Keyboard, а его производительность выросла в два раза.

Впервые корпус iPad сделан из 100% переработанного алюминия. Стоимость нового планшета начинается от $329. Что насчёт новой операционной системы, iPadOS, то она выйдет 30 сентября.

Обновится и линейка умных часов компании — Apple Watch Series 5. Хотя новинка и очень похожа на предшественника, она получила ряд полезных улучшений: дисплей Always-On (18-часовое время автономной работы при этом сохранилось), переработанное алюминиевое или титановое покрытие, встроенный компас, а также возможность совершать экстренные вызовы в разных странах мира.

Apple Watch Series 5 будет стоить $400 либо $500, в зависимости от отсутствия или наличия модема. Продажи умных часов стартуют с 20 сентября.

«Яблоко» развлечений

Складывается впечатление, что новые устройства просто станут промежуточными, можно сказать, филлерными для купертинцев, поскольку в 2019 году компания, видимо, решила сосредоточиться в первую очередь на потенциально успешных сервисах.

Первым из них стал Apple Arcade — игровая подписка, которая будет доступна в новой вкладке в App Store. В ней пользователи помимо игр также найдут трейлеры и специальные руководства. Её можно будет запустить на любой платформе: iPhone, iPad, Mac или Apple TV.

Starting the #AppleEvent with Apple Arcade. Tons of games for one subscription price! pic.twitter.com/fucLNKF2F0 — Matthew Santoro (@MatthewSantoro) 10 сентября 2019 г.

На презентации Apple показала пару интересных проектов, вроде подводного платформера Shinsekai: Into the Depths (Capcom) или ритм-гонки Sayonara Wild Hearts (Annapurna). Apple Arcade станет доступна 19 сентября. Стоимость подписки составит $4,99, а первый месяц будет бесплатным.

Главной новинкой сезона станет стриминговый сервис Apple TV+. Он позиционируется как основной конкурент Netflix, на который в Купертино намерены сделать большую ставку. К примеру, одним из оригинальных шоу платформы станет See, действие которого разворачивается спустя столетия после глобальной эпидемии, оставившей немногих выживших слепыми. Главную роль исполнил Джейсон «Аквамен» Момоа.

Apple TV+ станет доступен 1 ноября, и, как отметил глава компании Тим Кук, каждый месяц зрители будут получать новые шоу. Цена подписки составит $4,99 в месяц. Покупка новых «яблочных» устройств автоматически даёт юзерам год бесплатного пользования Apple TV+.