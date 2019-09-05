Традиционно главным технологическим событием сентября становится презентация Apple. Из года в год мероприятия собирает тысячи онлайн-зрителей по всему миру, страждущих узнать, что же интересного приготовили Тим Кук и его команда.

Основное внимание «яблочников» будет приковано к линейке iPhone 2019, информацией о которой уже успели поделиться несколько надёжных источников. Компания приготовила к демонстрации три новых смартфона. Две старшие модели оснастят 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями, а задняя панель устройств получит новый дизайн из матового стекла. В то же время стоит ждать и преемника iPhone XS с 6,1-дюймовым LCD-экраном с новыми цветовыми решениями.

Внешне смартфоны практически не будут отличаться от прошлогодней линейки. За исключением одного потенциального момента, который критикуется многими пользователями уже в течение нескольких месяцев — квадратной основной камеры. Пользователи считают, что она будет слишком выделяться из-за своей формы, но, судя по свежим инсайдам, финальный дизайн будет более изящным и менее выпуклым, как было показано на первых изображениях.

Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzX — Mark Gurman (@markgurman) May 13, 2019

Следующее поколение iPhone XS и XS Max оснастят тройной задней камерой: 12-мегапиксельными суперширокоугольным, телефото и широкоугольным объективами. Младшая модель получит только два последних модуля. Предполагается, что в линейке 2019 Apple намерена сделать основной акцент именно на камерах.

Новая система сможет снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию. Она также будет делать снимки с более высоким разрешением и сможет конкурировать с некоторыми традиционными камерами. Качество фотографий, сделанных в условиях слабой освещённости, также улучшится. Что же насчёт преемника iPhone XR, то для неё в Купертино улучшили портретную съёмку и добавили возможность для большего увеличения масштаба изображения без потери качества.

Apple планирует внести изменения и во фронтальную систему TrueDepth. Все новинки получат камеры на 12 Мп, а специальные методы нанесения покрытия сделают их менее заметными. Технология Face ID, в свою очередь, получит камеру с более широким углом обзора. Это означает, что она будет охватывать большую площадь, включая возможность определения владельца со стола либо любой другой плоской поверхности. Юзерам также стоит ждать новых возможностей для фото- и видеосъёмки.

Начинка

Тайваньский производитель TSMC будет единственным поставщиком процессоров A13 для линейки iPhone 2019. Новинки будут построены по 7-нанометровому техпроцессу и, разумеется, должны обеспечить повышенную производительность. A13 также получит «компаньона» в лице матричного сопроцессора, который поможет справиться с тяжёлыми математическими задачами, чтобы помочь с компьютерным зрением и функциями дополненной реальности.

The first benchmark of the A13 processor of the iPhone 11 is filtered #A13processor #A13processorbenchmark https://t.co/9uxvx3chsR pic.twitter.com/qUcnUdUlWi — AppleForcast (@AppleForcast) September 5, 2019

В начале сентября в базе данных бенчмарка Geekbench появилась модель iPhone12,1. Скорее всего, речь идёт о младшей модели смартфона. Судя по данным, устройство, работающее под управлением iOS 13.1, получило 4 Гб оперативной памяти и набрало 5415 баллов в одноядерном тесте и 11 294 балла в многоядерном. Данных о топовых моделях пока нет, но предполагается, что они получат 6 Гб RAM и покажут самые высокие результаты среди всех «яблочных» смартфонов.

Новые устройства также оснастят более ёмкими аккумуляторами для обеспечения важной новой функции — реверсивной беспроводной зарядки. Она позволит пользователям заряжать другие устройства с поддержкой соответствующей технологии. Например, другой «яблочный» смартфон или новые AirPods.

Известный аналитик Минг-Чи Куо считает, что батарея 5,8-дюймового iPhone увеличится на 20–25%, 6,5-дюймового — на 10–15%, а 6,1-дюймового — всего на 0–5%. Более точными данными об аккумуляторах поделился сайт DigiTimes. По его данным, старшие модели получат батареи ёмкостью 3200 и 3500 мАч соответственно, а преемник iPhone XR — 3000 мАч.

Приятные бонусы

Помимо линейки iPhone 2019 американская компания также может представить четыре новые модели умных часов Apple Watch Series 5. Но информации о новых аксессуарах практически нет. Возможно, что устройства получат новые корпуса из керамики и титана, а поклонников премиальных продуктов ждёт возвращение Apple Watch Edition. Среди новых потенциальных функций — неинвазивный глюкометр для мониторинга уровня сахара в крови.

Кроме того, Apple может работать над Bluetooth-маячком Apple Tag, который поможет находить потерянные вещи вроде ключей или кошелька. Пользователи смогут помечать предметы специальными тегами. Они будут интегрированы в приложение Find My, которое будет автоматически отслеживать предмет и оповещать юзеров в случае их отдаления. Разработчики предусмотрели и специальные случаи, когда в поиске смогут участвовать и другие пользователи iPhone: если их устройство обнаружит потерянный предмет, то на экране появятся контактные данные владельца вещи.

А теперь перейдём к устройствам, появление которых на сентябрьской презентации маловероятно. Так, в Купертино готовят два новых iPad — бюджетный и Pro-версия. Их выход ожидается в октябре, но, скорее всего, в этом же месяце они будут представлены на отдельном мероприятии. Оба планшета будут работать под управлением iPadOS 13. Вместе с новыми iPhone Apple также может показать 16-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук должен получить LCD-экран производства LG Display с разрешение 3072 x 1920 и новый процессор.

Самым невероятным анонсом может стать гарнитура дополненной реальности, информация о которой время от времени появляется в Сети и работу над которой подтвердили ведущие аналитики. Самое интересное, что данные о предполагаемом проекте содержатся во внутренней сборке iOS 13. Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta. Устройство должно поступить в продажу в 2020 году.

Три смартфона с предполагаемыми названиями — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — должны поступить в продажу 27 сентября. Новые версии «яблочных» операционных системы, включая iOS 13, станут доступны 23 сентября. Сама презентация Apple пройдёт 10 сентября.