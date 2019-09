Основное внимание «яблочников» будет приковано к линейке iPhone 2019, информацией о которой уже успели поделиться несколько надёжных источников. Компания приготовила к демонстрации три новых смартфона. Две старшие модели оснастят 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями, а задняя панель устройств получит новый дизайн из матового стекла. В то же время стоит ждать и преемника iPhone XS с 6,1-дюймовым LCD-экраном с новыми цветовыми решениями.

Внешне смартфоны практически не будут отличаться от прошлогодней линейки. За исключением одного потенциального момента, который критикуется многими пользователями уже в течение нескольких месяцев — квадратной основной камеры. Пользователи считают, что она будет слишком выделяться из-за своей формы, но, судя по свежим инсайдам, финальный дизайн будет более изящным и менее выпуклым, как было показано на первых изображениях.