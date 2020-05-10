Интерфейс Xbox Series X сделают по отзывам игроков

https://static.news.ru/photo/0d0611a8-92be-11ea-b229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xbox Series X News/twitter.com

Руководитель менеджмента программ в Xbox Джейсон Рональд рассказал, что Microsoft планирует обновить дашборд приставок при запуске Xbox Series X. При его разработке будут учитываться отзывы и просьбы игроков.

Он отметил, что изменения коснутся и прошлых поколей консоли — Xbox One и Xbox One X, передаёт Gamesport. Подробности о новом интерфейсе расскажут уже летом 2020 года.

Наша команда работает над тем, чтобы всё было отлично в день релиза не только на Xbox Series X, но и на предыдущих поколениях. Отзывы напрямую влияют на то, каким будет дашборд, который мы выпустим вместе с Series X, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Electronic Arts (EA) адаптирует игры для консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X. Как заявил финансовый директор Блейк Йоргенсен, у тайтлов, вышедших на текущем поколении, будет функция «бесплатного обновления».