https://static.news.ru/photo/b6075b26-e90f-11e9-af96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию для покупок одежды и аксессуаров. Теперь пользователи смогут «примерить» товары при помощи дополненной реальности.

У клиентов появилась возможность оценить не только очки или, например, шляпу, но и тени, помаду, пудру и так далее.

Пока новая функция доступна лишь избранным партнёрам Instagram на последних версиях Android и iOS. Ею можно воспользоваться в Северной Америке и Европе. В России примерочная пока недоступна.

Ранее News.ru писал, что новые фото актрисы Настасьи Самбурской наделали много шума в Сети. 32-летняя звезда «Универа» опубликовала в Instagram снимки в дерзком купальнике с откровенными вырезами, чем привела в восторг свою многочисленную армию фанатов.