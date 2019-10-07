Социальная сеть Instagram запустила новую функцию для покупок одежды и аксессуаров. Теперь пользователи смогут «примерить» товары при помощи дополненной реальности.
У клиентов появилась возможность оценить не только очки или, например, шляпу, но и тени, помаду, пудру и так далее.
Пока новая функция доступна лишь избранным партнёрам Instagram на последних версиях Android и iOS. Ею можно воспользоваться в Северной Америке и Европе. В России примерочная пока недоступна.
Ранее News.ru писал, что новые фото актрисы Настасьи Самбурской наделали много шума в Сети. 32-летняя звезда «Универа» опубликовала в Instagram снимки в дерзком купальнике с откровенными вырезами, чем привела в восторг свою многочисленную армию фанатов.
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