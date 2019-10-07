Настасья Самбурская Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Новые фото актрисы Настасьи Самбурской наделали много шума в Сети. 32-летняя звезда «Универа» опубликовала в Instagram фото в дерзком купальнике с откровенными разрезами, чем привела в восторг свою многочисленную армию фанатов.

Певица написала, что снимки были сделаны летом этого года во время её отдыха на острове Самуи.

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Как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься Моя летняя фотосессия с острова Самуи, кому понадобится, обращайтесь к кудесникам Дизайнер купальника, великий @adamsaaks Makeup: @elenakolpakova_official_ Hair: @damnitskiy Photographer: @marine.mores Backstage: @akylka13 #самбурская#adamsaaks#фотографпаттайя#фотографсамуи#makeupsamui#паттайя#самуи#тайланд#фотосессияпаттайя#макияжсамуи#паттайяфото#фотографбангкок#купальники#pattaya#beachgirls#marinemores_ind#samui#экскурсиипаттайя#экскурсиивпаттайе

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

Снимок вызвал споры: часть поклонников отметила стройную фигуру актрисы и осыпала её комплиментами, однако нашлись и те, кому образ актрисы, в частности, выбранный для фотосессии купальник, показался странным.

Был нормальный купальник, а сделали тряпьё. Или я в моде ничего не понимаю, — написал в комментариях один из фанатов.

Ранее, как писал News.ru, Самбурская попала в весьма неприятную историю. Она рассказала, что случайно наткнулась на своё фото на сайте знакомств. Там её представили некой Дианой, которая искала спутника жизни.

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