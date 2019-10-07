https://static.news.ru/photo/4c3ec88c-e8fb-11e9-b516-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: samburskaya/instagram.com

Новые фото актрисы Настасьи Самбурской наделали много шума в Сети. 32-летняя звезда «Универа» опубликовала в Instagram фото в дерзком купальнике с откровенными разрезами, чем привела в восторг свою многочисленную армию фанатов.

Певица написала, что снимки были сделаны летом этого года во время её отдыха на острове Самуи.

Снимок вызвал споры: часть поклонников отметила стройную фигуру актрисы и осыпала её комплиментами, однако нашлись и те, кому образ актрисы, в частности, выбранный для фотосессии купальник, показался странным.

Был нормальный купальник, а сделали тряпьё. Или я в моде ничего не понимаю, — написал в комментариях один из фанатов.

Ранее, как писал News.ru, Самбурская попала в весьма неприятную историю. Она рассказала, что случайно наткнулась на своё фото на сайте знакомств. Там её представили некой Дианой, которая искала спутника жизни.