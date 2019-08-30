https://static.news.ru/photo/4a3843d4-cc8a-11e9-8972-fa163e074e61_660.jpg Настасья Самбурская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актриса Настасья Самбурская, известная своим скандальным нравом, попала в весьма неприятную историю. Она рассказала, что случайно наткнулась на своё фото на сайте знакомств. Там её представили некой «Дианой», которая искала спутника жизни.

Сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами, — заявила актриса.

К слову, незнакомка, скрывающаяся под фотографией звезды, чётко расписала свои требования. По её словам ей нужен высокий молодой человек, не лишённый образования, передаёт « Teleprogramma.pro ».

Ранее, как писал News.ru, Самбурская записала видеоролик, в котором рассказала о встрече с отцом после 16 лет расставания. Заплаканная девушка заявила, что он «угробил» её жизнь. Она назвала отца ничтожеством и чужим человеком.