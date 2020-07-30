В работе Instagram произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/7c3263e0-d299-11ea-93b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбоях в работе сервиса. У людей возникает проблема с загрузкой новостной ленты.

С такой ситуацией столкнулись 45% сообщивших о сбоях, следует из данных сайта Downdetector. Ещё 37% пользователей сообщили о проблемах с историями, 16% — с публикацией записей.

Сбои зафиксированы на территории Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Испании и некоторых других стран.

Аналогичные проблемы уже возникали 16 июля. Тогда, как писал NEWS.ru, о сбоях в работе Instagram сообщали пользователи из США, Австралии, Чили, Индии и Перу. Небольшое количество жалоб поступило из России, в частности из Москвы.