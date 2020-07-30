В работе Instagram произошёл сбой

Пользователи социальной сети Instagram сообщают о сбоях в работе сервиса. У людей возникает проблема с загрузкой новостной ленты.
С такой ситуацией столкнулись 45% сообщивших о сбоях,
Сбои зафиксированы на территории Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Испании и некоторых других стран.
Аналогичные проблемы уже возникали 16 июля. Тогда, как писал NEWS.ru, о сбоях в работе Instagram сообщали пользователи из США, Австралии, Чили, Индии и Перу. Небольшое количество жалоб поступило из России, в частности из Москвы.
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