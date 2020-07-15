Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе приложения

https://static.news.ru/photo/d5ea13f2-c726-11ea-9c90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Пользователи соцсети Instagram из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, неполадки начались 16 июля около 07:34 мск. О них заявили пользователи из США, Австралии, Чили, Индии и Перу. Небольшое количество жалоб поступило из Росси, в частности, из Москвы.

С проблемой входа в аккаунт столкнулись 58% пользователей, 33% — испытывают сложности с загрузкой, 7% отметили сбои в работе веб-сайта.

Ранее NEWS.ru писал, что однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид появились на страницах в Twitter десятков богатых и знаменитых людей США. Атака неизвестных началась 15 июля. Скомпрометированными оказались более 50 крупных аккаунтов соцсети. К 01:00 мск 16 июля мошенники получили от пользователей 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам.

Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания-владелец сервиса микроблогов расскажет подробности взлома аккаунтов знаменитостей. По его словам, они появятся, когда придёт полное понимание случившегося инцидента.