Хакеры атакуют Twitter знаменитостей США

https://static.news.ru/photo/40419540-c6eb-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид появились в Twitter десятков богатых и знаменитых людей США. Атака неизвестных началась 15 июля.

Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут, — говорилось, в частности, в аккаунте Билла Гейтса.

Скомпрометированными оказались более 50 крупных аккаунтов соцсети, сообщает РБК. Предложение разжиться биткоинами появились также на страницах у основателя Tesla Илона Маска, главы Amazon Джеффа Безоса, рэперов Уиза Халифы и Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и кандидата в президенты Джо Байдена.

Кто-то удалял подобные «письма счастья» из своего аккаунта сразу, кто-то спустя время, но атака хакеров повторяется. К 01:00 мск 16 июля мошенники получили от пользователей 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хакеры взломали Twitter-аккаунт департамента ситуационно-кризисного центра при Министерстве иностранных дел России. В нём появились объявления о продаже баз данных о туристах. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к 115 тысячам записей, включая платёжные данные. За свои сомнительные услуги они просят 66 биткоинов.