Хакеры атакуют Twitter знаменитостей США

Однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид появились в Twitter десятков богатых и знаменитых людей США. Атака неизвестных началась 15 июля.
Я возвращаю обществу. Все биткойны, отправленные на адрес ниже, будут отправлены обратно в двойном размере! Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут, — говорилось, в частности, в аккаунте Билла Гейтса.
Скомпрометированными оказались более 50 крупных аккаунтов соцсети,
Кто-то удалял подобные «письма счастья» из своего аккаунта сразу, кто-то спустя время, но атака хакеров повторяется. К 01:00 мск 16 июля мошенники получили от пользователей 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысяч.
Ранее NEWS.ru сообщал, что хакеры взломали Twitter-аккаунт департамента ситуационно-кризисного центра при Министерстве иностранных дел России. В нём появились объявления о продаже баз данных о туристах. Злоумышленники утверждают, что получили доступ к 115 тысячам записей, включая платёжные данные. За свои сомнительные услуги они просят 66 биткоинов.
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