Один из Twitter-аккаунтов МИД РФ взломали хакеры

https://static.news.ru/photo/aa2075e4-bc4b-11ea-8d96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Хакеры взломали Twitter-аккаунт департамента ситуационно-кризисного центра при Министерстве иностранных дел России. В нём появились объявления о продаже баз данных о туристах.

Злоумышленники утверждают, что получили доступ к 115 тысячам записей, включая платёжные данные.

Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница», — гласят появившиеся в Twitter записи (орфография и пунктуация сохранены).

По словам хакеров, подлинность базы и доступ к определённым аккаунтам «подтверждается данным твитом». За свои сомнительные услуги они просят 66 биткоинов.

Две записи появились с интервалом примерно в час ещё ночью, однако доступны до сих пор. Судя по всему, контроль над аккаунтом пока не восстановлен.

МИД РФ/twitter.com

Ситуационно-кризисный центр МИД среди прочего осуществляет поддержку российских туристов, оставшихся за рубежом в период пандемии коронавируса. В аккаунте, в частности, публикуется актуальная информация по ситуации в разных государствах и данные о вывозных рейсах.

Ранее NEWS.ru писал, что хакеры несколько раз пытались нарушить работу сайта Общественной палаты России. Вечером 30 июня, а затем 1 июля они совершили на интернет-ресурс серию DDoS-атак. Злоумышленники также блокировали работу специального сайта Палаты, посвящённого общественному наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции.

Несколькими днями ранее в МИД рассказали о скоординированных киберпреступлениях против РФ. По данным ведомства, с начала 2020 года на российские компьютерные системы, в том числе принадлежащие органам государственной власти, было совершено более миллиарда атак.