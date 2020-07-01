Сайт Общественной палаты второй раз подвергся атаке хакеров

https://static.news.ru/photo/32cad0e0-bbe5-11ea-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры второй раз за сутки атаковали сайт Общественной палаты. До этого DDoS-атака была совершена на сайт ОП вечером 30 июня, хакеры также блокировали работу специального сайта Палаты, посвящённого общественному наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции.

Пресс-служба ведомства сообщила о проведении оперативной работы по восстановлению сайта.

IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине, — уточнили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт ЦИК подвергся мощной хакерской атаке, которая достигала 240 тысяч запросов в секунду. Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.