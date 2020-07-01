Сайт Общественной палаты второй раз подвергся атаке хакеров

Хакеры второй раз за сутки атаковали сайт Общественной палаты. До этого DDoS-атака была совершена на сайт ОП вечером 30 июня, хакеры также блокировали работу специального сайта Палаты, посвящённого общественному наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции.
Пресс-служба ведомства
IP-адрес, с которого произведена хакерская атака на сайт ОП РФ, зарегистрирован на Украине, — уточнили в ведомстве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт ЦИК подвергся мощной хакерской атаке, которая достигала 240 тысяч запросов в секунду. Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
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