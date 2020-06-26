Зампредседателя ЦИК сообщил, откуда были хакерские атаки на сайт ведомства

https://static.news.ru/photo/70d73466-b7ab-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Как он сообщил ТАСС, сайт ЦИК подвергся мощной хакерской атаке, которая достигала 240 тысяч запросов в секунду.

Предварительный анализ показывает, что география атакующих распределена по странам: США, Великобритания и другие страны Европы, Украина и часть стран СНГ, — цитирует Булаева агентство.

Ранее сообщалось, что голосование по поправкам к Конституции РФ может подвергнуться массированным кибератакам. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на директора Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимира Дрюкова, около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.

Так, во время проведения выборов мэра Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019 году — более 80. Все атаки были отражены.