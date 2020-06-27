В МИД рассказали о скоординированных кибератаках на Россию

https://static.news.ru/photo/5fe38e6c-b9df-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более миллиарда кибератак совершенно с начала 2020 года на российские компьютерные системы, в том числе принадлежащие органам государственной власти. Об этом сообщил директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

По его словам, участились случаи скоординированных целенаправленных компьютерных атак. Они, как правило, состоят из нескольких связанных между собой акций. Количество таких попыток за полгода уже превысило 12 тысяч.

Целями атак становились объекты органов государственной власти, кредитно-финансовой сферы, здравоохранения, оборонной промышленности, науки и образования, — цитирует Крутских «Интерфакс».

При этом, подчеркнул эксперт, наибольшая опасность таких киберпреступлений заключается в том, что инциденты в онлайн-пространстве могут привести к полномасштабному конфликту за пределами Интернета — в социальной и политической сфере. Особенно ощутимый урон это может нанести, если повлияет на международные отношения с другими странами.

Как писал NEWS.ru, в конце июня июня на сайт конституция2020.рф были осуществлены несколько серий DDoS-атак. Предполагается, что сделано это было с территории Великобритании и Сингапура. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии. Хакеры начали атаковать различные интернет-сервисы, связанные с голосованием, с самого его начала. Кибернападения на сайт ЦИК были предприняты с территории США, Великобритании и Украины.

Около 40% всех кибератак в России приходится на московские организации, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Кроме того, в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников.