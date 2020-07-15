Технологии

Основатель Twitter пообещал раскрыть детали атаки на соцсеть

06:45, 16 июля 2020
Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания-владелец сервиса микроблогов расскажет подробности взлома аккаунтов знаменитостей. По его словам, они появятся, когда придёт полное понимание случившегося инцидента.

Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось. Мы диагностируем [проблему] и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно произошло, — говорится в сообщении Дорси, размещённом в Twitter.

Техподдержка соцсети уже объявила, что большая часть аккаунтов снова доступна для публикации сообщений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что однотипные сообщения с предложением заработать биткоины в духе финансовых пирамид появились в Twitter десятков богатых и знаменитых людей США. Атака неизвестных началась 15 июля. Скомпрометированными оказались более 50 крупных аккаунтов соцсети. К 01:00 мск 16 июля мошенники получили от пользователей 12 BTC, что по текущему курсу криптовалюты соответствует более $110 тысячам.

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