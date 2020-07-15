Основатель Twitter пообещал раскрыть детали атаки на соцсеть

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Технический эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов заявил, что покупать подержанный мобильный телефон лучше всего в комиссионном магазине. По его словам, при покупке телефона с рук велика вероятность приобретения ворованного аппарата или аппарата с неисправностью, которая проявится позже.

Покупая гаджет в комиссионном магазине, вы получаете некую гарантию, так как все устройства проверяет продавец, которому невыгодно продавать нерабочие устройства, — цитирует эксперта агентство ПРАЙМ. Симонов также считает важным при...