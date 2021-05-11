Instagram разрешил указывать подходящие местоимения в профиле

https://static.news.ru/photo/7c7b3532-b32d-11eb-9168-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть Instagram вводит функцию, которая позволит пользователям указать местоимения, подходящие для общения с ними. Об этом говорится в блоке сервиса в Twitter.

Каждый человек может указать до четырёх местоимений. Эти данные можно отображать как для всех пользователей сервиса, так и только для друзей (этот параметр автоматически будет включён для пользователей младше 18 лет).

Add pronouns to your profile



The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

Сейчас сервис работает в четырёх странах, но разработчики пообещали увеличить это число. Они не перечислили государства, где доступна функция, однако журналисты The Verge подтвердили её работу на территории США.

Накануне соцсеть Facebook начала тестировать функцию, которая должна избавить платформу от дезинформации. Система начала предлагать пользователям прочитать статью перед её репостом.

Накануне аналогичную функцию начала тестировать соцсеть Twitter, она работает при попытке поделиться англоязычным материалом. Директор по дизайну продукта Facebook Дэвид Гиллис признался, что «снимает шляпу» перед сервисом, который смог раньше выпустить такую систему.