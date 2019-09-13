https://static.news.ru/photo/38a9fe5c-d54d-11e9-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Instagram работает над новой функцией Clips («Клипы»). Однако некоторые пользователи уже успели обвинить разработчиков в заимствовании идеи у соцсети TikTok.

Instagram is working on “Clips”, a Story Camera feature “inspired” by TikTok



I have a mini surprise in my new blog: https://t.co/wOGfCOlQCg pic.twitter.com/pAd7NHA5nJ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 11 сентября 2019 г.

Нововведение позволит записывать отдельные видео и соединять их в один ролик. Кроме того, как и у китайского продукта, пользователи Instagram получат возможность накладывать музыку на видео, а также регулировать длину и скорость воспроизведения.

Вонг впервые обнаружила Clips в начале июля. Представитель Instagram отказался комментировать находку девушки.

Ранее News.ru рассказал, что пользователи Instagram могут получить доступ к закрытым профилям благодаря уязвимости. Исходный код веб-страницы содержит URL-адрес любого изображения и ролика в аккаунте, который можно в дальнейшем распространить по Сети.