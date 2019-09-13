Нововведение позволит записывать отдельные видео и соединять их в один ролик. Кроме того, как и у китайского продукта, пользователи Instagram получат возможность накладывать музыку на видео, а также регулировать длину и скорость воспроизведения.
Вонг впервые обнаружила Clips в начале июля. Представитель Instagram отказался комментировать находку девушки.
Ранее News.ru рассказал, что пользователи Instagram могут получить доступ к закрытым профилям благодаря уязвимости. Исходный код веб-страницы содержит URL-адрес любого изображения и ролика в аккаунте, который можно в дальнейшем распространить по Сети.