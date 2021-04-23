Инсайдер рассказал о разработке машины от Apple

https://static.news.ru/photo/cf44997c-a43f-11eb-a95a-96000091f725_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Apple собирается объявить о выходе на автомобильный рынок, рассказал аналитик Wedbush Дэниел Айвс в эфире телеканала CNBC.

В этот момент компания рассекретит разработку машины, уверен он. Инсайдер со ссылкой на данные от осведомлённых источников заявил, что в Купертино сейчас ведут переговоры с другими компаниями и пытаются в кратчайшие сроки найти партнёров для создания авто.

При этом Айвс уверен, что машина, которую он называет Apple Car, не выйдет раньше 2024 года. Он объяснил, что корпорации нужно время, чтобы с нуля отладить производство транспортного средства. При этом компания вынуждена опубликовать информацию о разработке, так как необходимо заложить основу для создания машины.

Планируется, что летом 2021 года пройдёт как минимум одна презентация Apple: WWDC 2021. На этом мероприятии корпорация традиционно презентует новые iPhone, а также делится планами на будущее.

Слухи об Apple Car появляются регулярно, но до сих пор официального подтверждения они не получили.

В 2021 году бренд корпорации Apple стал самым дорогим в мире, обогнав компании Amazon и Google. Сейчас бренд IT-гиганта оценивается в $263,4 млрд. Он вернул лидерство, утраченное в 2017 году.