Инсайдер рассказал о разработке машины от Apple

Apple собирается объявить о выходе на автомобильный рынок, рассказал аналитик Wedbush Дэниел Айвс в эфире телеканала CNBC.
В этот момент компания рассекретит разработку машины,
При этом Айвс уверен, что машина, которую он называет Apple Car, не выйдет раньше 2024 года. Он объяснил, что корпорации нужно время, чтобы с нуля отладить производство транспортного средства. При этом компания вынуждена опубликовать информацию о разработке, так как необходимо заложить основу для создания машины.
Планируется, что летом 2021 года пройдёт как минимум одна презентация Apple: WWDC 2021. На этом мероприятии корпорация традиционно презентует новые iPhone, а также делится планами на будущее.
Слухи об Apple Car появляются регулярно, но до сих пор официального подтверждения они не получили.
В 2021 году бренд корпорации Apple стал самым дорогим в мире, обогнав компании Amazon и Google. Сейчас бренд IT-гиганта оценивается в $263,4 млрд. Он вернул лидерство, утраченное в 2017 году.