По словам главы потребительского подразделения Huawei CBG Ричарда Ю, Mate 30 оснащён функцией распознавания лиц и быстрой зарядки аккумулятора. В аппарат встроено 14 антенн для приёма частот 5G.

В комплект также входит зарядное устройство с кабелем мощностью 40 Вт, а также беспроводное мощностью 27 Вт.